紅十字會捐2萬美元助土耳其 物資運費尋贊助

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）土耳其與敘利亞邊界發生強震，中華民國紅十字會今天捐出2萬美元，折合新台幣約60.1萬元；至於帳篷、毛毯、電熱器等所需物資，已隨時準備，尋善心人士或航空公司贊助運費。

土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。中華民國紅十字會今天晚間發布新聞稿表示，在土耳其強震發生當天已立即發函土耳其及敘利亞紅新月會，今天收到土耳其紅新月會回覆，希望捐助以現金優先。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）緊急呼籲募集7000萬瑞士法郎，折合新台幣約22.7億元，援助土耳其和敘利亞，中華民國紅十字會在第一時間回應，已開設「土耳其強震捐款專區」，有意捐款的民眾在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災民，盼各界持續響應這次緊急勸募行動。

國家紅會發展及運營協調副秘書長卡斯特里亞諾斯（Xavier Castellanos）表示，強震伴隨著嚴酷的寒冬，使生存條件脆弱的人們更加難以承受，尤其是在長達10年戰爭的敘利亞，許多人已經失去家園及親人，更需要全球提供人道援助。「我們必須聯合起來，盡最大努力提供幫助」。

土耳其及敘利亞紅新月會在地震發生後立即動員，社區裡時刻都感受到救援需求不斷增加。土耳其紅新月會工作團隊在南部和東南部10個受災省份準備食物、帳篷和毯子等基本援助物資，備收容受傷和避難的災民，同時還提供心理支持，分發熱食，儲備的血液和血漿運送到受災地區。（編輯：管中維）1120207