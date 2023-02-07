台灣搜救隊抵土耳其阿達那機場 向聯合國RDC報到

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土耳其強震災情慘重，台灣搜救隊第一梯次6日晚間出發前往救災。台北市消防局7日晚間表示，搜救隊已轉機抵達土耳其阿達那機場，並前往聯合國接待及撤離中心（RDC）報到。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）土耳其強震釀多人死傷，台灣搜救隊昨晚搭機前往馳援。台北市消防局今晚表示，第一梯次的台北市搜救隊已轉機抵達土耳其阿達那機場，並前往聯合國接待及撤離中心（RDC）報到。

土耳其與敘利亞昨天發生芮氏規模7.8強震，造成死傷慘重。消防署昨天已派遣台灣搜救隊前往救災，第一梯次共動員40人、3犬搭機馳援，包括消防署特種搜救隊及台北市搜救隊成員在內。

第一梯次搜救人員歷經逾10小時飛行，已於台灣時間7日下午1時17分順利抵達土耳其伊斯坦堡，再轉機至土耳其阿達那（ADANA）機場向接待及撤離中心（RDC）報到，並投入災區進行人道救援。

由於阿達那機場一度嚴重壅塞，台灣搜救隊成員一度在伊斯坦堡轉飛至阿達那的班機上等候多時。消防局今晚透過新聞訊息指出，台北市搜救隊已於土耳其當地時間7日下午3時（台灣時間7日晚間8時）抵達土耳其阿達那機場，並前往聯合國RDC報到。

第一梯隊伍於台灣時間晚間8時30分抵達阿達那機場，並於晚間9時向RDC報到完畢，由RDC分派任務至阿德亞曼（Adiyaman）。（編輯：戴光育）1120207