外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元

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土耳其東南部城市加濟安泰普一棟多樓層建物遭6日強震夷平，民眾試圖在斷垣殘壁中找尋生還者。（美聯社）

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（中央社記者游凱翔台北7日電）外交部今天表示，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區昨天清晨發生的地震災情持續擴大，賑災援款將提高至200萬美元，以進一步幫助土國政府安置災民。

外交部晚間發布新聞稿表示，鑒於土耳其南部靠近敘利亞邊境地區昨天清晨發生的地震災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，為協助土國災區儘速復原，中華民國台灣政府宣布，捐贈土耳其政府的賑災援款提高至200萬美元，以進一步幫助土國政府安置災民，讓災區民眾可以儘速恢復日常生活。

外交部指出，中華民國台灣政府於地震發生後，除第一時間派遣台灣國際搜救隊前往土耳其協助搜救外，並已開設捐款帳戶，以利關心土國災情的民眾捐贈善款；另將視土國復原需求，與國內外非政府組織團體合作，提供災區居民生活必需用品及物資，外交部對於捐款運用情形將適時向外界說明。

外交部說明，民眾欲捐款給地震災民可利用以下捐款專戶進行捐款。

國內：

（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外：

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906640。

外交部再次呼籲，旅居當地或正在土耳其商旅活動的民眾均應持續提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，民眾可即撥打台灣駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。（編輯：趙蔚蘭）1120207