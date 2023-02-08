土耳其敘利亞強震逾8700死 新生兒瓦礫堆獲救[影]

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（中央社土耳其尚勒烏爾法8日綜合外電報導）據官方最新統計，土耳其和敘利亞強震罹難人數已超過8700人。救難現場有一名新生兒從廢墟中幸運獲救，也有心碎的父親緊抓著死去女兒的手，場面令人心碎。

法新社報導，土耳其南部與敘利亞接壤的地區，在當地時間6日清晨發生規模7.8強震，邊境兩側的城市頓時成為密密麻麻的廢墟，搜救隊兩天兩夜頂著寒冬與時間賽跑，馬不停蹄地在瓦礫堆中尋找生還者。

根據官方統計，土耳其目前已有6234人死亡，敘利亞至少2470人喪生，合計罹難人數達8704人。法新社報導，如果專家最擔心的事情成真，死亡人數恐翻倍。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，救治數以千計傷者及搶救受困民眾的時間所剩無幾。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120208

土耳其南部與敘利亞強震，一名15歲女孩躺在床墊上遭石塊壓住身亡，僅露出一隻手，她的父親仍緊緊握住她的手不放。（法新社）

土耳其6日清晨發生規模7.8強震，經過29個小時之候，救援人員於倒塌的建築物下方救出一名嬰兒。（安納杜魯新聞社）

土耳其哈泰省多棟建築物受強震影響倒塌。（路透社）