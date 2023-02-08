土耳其敘利亞強震逾9600死 災民寒冬中露宿街頭苦等馳援

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（中央社土耳其安塔基亞8日綜合外電報導）據官方最新統計，土耳其和敘利亞強震罹難人數已超過9600人。搜救隊今天頂著寒冬與時間賽跑，在瓦礫堆中尋找生還者。災區民眾苦等政府的協助，以及外界的馳援。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區，在當地時間6日清晨發生規模7.8強震，邊境兩側的城市頓時成為密密麻麻的廢墟，搜救隊兩天兩夜頂著寒冬與時間賽跑，馬不停蹄地在瓦礫堆中尋找生還者。

美聯社報導，根據官方統計，土耳其目前已有7108人死亡，敘利亞至少2530人喪生，合計罹難人數達9638人。如果專家最擔心的情況成真，死亡人數恐翻倍。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，救治數以千計傷者及搶救受困民眾的時間所剩無幾。

世衛組織高層官員馬尚（Adelheid Marschang）表示，這次強震影響人數恐高達2300萬人。

土耳其哈泰省救援人員7日將受困孩童從受損建物中抱出。（路透社）

土耳其災區許多民眾無處可去，被迫在汽車內過夜、露宿街頭，或者前往政府的收容中心。

27歲的寇特（Aysan Kurt）告訴美聯社：「我們沒有帳篷、沒有暖爐，我們一無所有。孩子情況很糟。因為下雨，我們全都淋濕，孩子得頂著寒風」

他說：「我們沒有因為挨餓或地震而送命，但我們可能會因天寒地凍而冷死。」

災民對於亟需的援助遲遲未到，不滿的情緒漸漸高漲。

卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）的災民沙吉羅格魯（Ali Sagiroglu）說：「我無法從廢墟中把我兄弟救出來，也救不了我的姪子。看看周遭，這裡竟沒有政府官員在此。」

他還說：「已經兩天了，我們都沒見到政府官員來此…孩子們在寒冬中受凍。」

附近的加濟安泰普省（Gaziantep）沒有商家開門營業，當地因天然氣管線遭斷氣以避免發生爆炸，而沒有供暖。此外，要找到汽油也不容易。

61歲的居民丹尼茲（Celal Deniz）表示，等待搜救隊伍抵達的群眾已失去耐心出現騷動，還必須出動警方維持秩序。

土耳其是全球地震最活躍的地區之一。上一次發生規模7.8強震是在1939年，當時造成土耳其東部艾辛疆省（Erzincan）3萬3000人死亡。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120208

卡拉曼馬拉斯省災民7日在街頭燒垃圾碎片取暖。（法新社）

卡拉曼馬拉斯省多棟建物因地震倒塌。（路透社）