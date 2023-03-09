土耳其震災慘 AKUT建議台國家戰略納強化耐震力

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡8日專電）台灣及土耳其同處地震帶，土耳其「搜索救援協會」表示，地震於何時何地發生難預料，台灣可將強化建築抗震度列為國家戰略，並培養深入民眾生活的防災意識、鼓勵擬定更細緻的家庭應變計畫。

土耳其南部接壤敘利亞的地區今年2月發生強震，造成4萬6000多人喪生，損毀約23萬座建築。土耳其「搜索救援協會」（AKUT）火速投入救援。新聞團隊負責人巴爾杜爾（Isil Bayraktar Buldur）6日就這次的經驗及防災反思接受中央社訪問時，做出上述表示。

2月6日的地震影響範圍廣，氣候條件非常惡劣，飛機第一時間難以進入災區。此外，地震發生在多數民眾仍在熟睡的清晨，震度大又使高速公路嚴重受損，陸路通勤雪上加霜。巴爾杜爾形容，這是「史上最糟的組合」。

為減少地震等天災造成的損失及傷亡，巴爾杜爾建議台灣透過「降低損害」、「事前準備」、「預警及通報措施」等風險管理作為，創造「國家因應災難的文化」，否則就算全世界的搜救隊投入救援，也難降災損。

「所有機構都接受像AKUT等單位的災難（應變）訓練，這對這樣的文化非常重要」。

個人層面而言，巴爾杜爾舉例，民眾應參與鄰里相關組織、家庭成員共同擬定應變計畫，決定災難發生時由誰去接還在學校的孩子、應於何處集合，並指派一位居住在一定距離以外的人擔任主要聯絡人，負責家庭成員間的聯繫及於混亂狀態下提供支援。

土耳其經歷這場重大天災，當務之急是復原。巴爾杜爾指出，就短期而言，災民需要食品、藥物、衣物、個人護理包、睡袋、發電機、移動式廁所、成人尿布及嬰兒食品等應急物資。

她說，中長期的目標則是讓居民的生活步入正軌，例如重建整座城市，包括住宅、學校、醫院等，土耳其政府已經開始進行。

根據土耳其政府的數據，約有200萬名災民被安置在臨時住所或已從災區撤離。約150萬人住在帳篷裡，另有4萬6000人搬到貨櫃屋。

聯合國駐土耳其協調員羅德里格斯（Alvaro Rodriguez）6日告訴美聯社，考量到重新安置的人數、傷者及地震破壞程度，「我們當下的確有大規模的人道需求」。

羅德里格斯指出，雖然帳篷不是讓災民棲身的「最佳解決方案」，但仍然需要帳篷。他也提到若干因衛生條件差而引發的疥瘡病例發生。

聯合國2月14日緊急呼籲募集3.97億美元（約新台幣121億元）幫助敘利亞地震災民，目前捐款僅達一半。聯合國也盼外界捐10億美元以滿足土耳其災民3個月的緊急需求，例如食品、用水及住處。羅德里格斯說，目前對土耳其的捐款僅達目標的1/10。

他指出，如果捐款不超過現有的金額，聯合國及其合作夥伴將無法滿足人道需求。過去幾年來，土耳其持續支持400萬名敘利亞難民，「這是國際社會提供土耳其應得支持的機會」。（編輯：張芷瑄）1120309