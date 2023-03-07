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強震重創 聯合國：土耳其災損估逾3兆元

2023/3/7 21:04（3/7 21:43 更新）
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土耳其南部接壤敘利亞的地區2月6日發生規模7.8強震。圖為9日俯拍土耳其哈泰省災區。（路透社）
土耳其南部接壤敘利亞的地區2月6日發生規模7.8強震。圖為9日俯拍土耳其哈泰省災區。（路透社）
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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）聯合國今天說，上個月發生在土耳其和敘利亞邊界地區的毀滅性地震造成的損失，估計僅土耳其就超過1000億美元（約新台幣3兆610億元）。

法新社報導，聯合國開發計畫署（UNDP）土耳其代表文頓（Louisa Vinton）在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）透過視訊告訴媒體：「顯然光災損就超過1000億美元。」她說，此外還有（災後）復原的費用。

2月6日發生的規模7.8強震及其餘震，在土耳其造成4萬5000多人喪生，在鄰國敘利亞奪走了5000條人命。

世界銀行（World Bank）上週估計，這場強震在土耳其造成的災損超過340億美元，而災後重建費用可能是這個金額的2倍。

但文頓說，土耳其政府在聯合國開發計畫署、世界銀行和歐盟的支持下，算出的損失金額要高得多。

她說，雖然是初步的（數字），但「從目前的計算中可以清楚地看到，政府所提出，並得到3個國際夥伴支持的損失金額將超過1000億美元」。

她說，估算完成後將成為下週在布魯塞爾舉行的復原和重建捐助者會議討論的基礎。

她說，包括建設更完善和更環保永續基礎設施在內的復原重建費用，「顯然將超過這個金額」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120307

#土耳其
#文頓
#聯合國開發計畫署
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文頓
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