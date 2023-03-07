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土耳其大選5月登場 學者型政壇老將力挑攬權總統艾爾段

2023/3/7 17:56（3/7 19:36 更新）
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土耳其大選5月登場，反對陣營推出政壇老將基里達歐魯（左）出戰競選連任的艾爾段（右）。（左圖取自facebook.com/K.Kilicdaroglu、右圖取自facebook.com/RTErdogan）
土耳其大選5月登場，反對陣營推出政壇老將基里達歐魯（左）出戰競選連任的艾爾段（右）。（左圖取自facebook.com/K.Kilicdaroglu、右圖取自facebook.com/RTErdogan）
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡7日專電）土耳其將舉行大選，反對陣營推出政壇老將基里達歐魯出戰競選連任的艾爾段。74歲的基里達歐魯以反腐鬥士之姿爬上高位。這位前經濟學者能否擊敗大權獨攬、富群眾魅力的總統艾爾段，不無疑問。

土耳其將於5月舉行總統及國會選舉。過去幾週以來，反對陣營激烈討論參選人人選、重要成員一度出走，幾近分崩離析，昨天終於正式宣布由共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）競逐總統大位。

以往經濟表現及國家建設是艾爾段競選王牌，這次大選卻是土耳其通膨飆升的時刻。南部2月初發生強震，政府因應急難的作為及未把關建築標準也遭到抨擊。地震後幾週的民意調查顯示，執政黨支持率略降，反對陣營微升。

不過，反對陣營的分裂及不合讓外界懷疑它是否能好好地利用這些外在條件。

基里達歐魯身材瘦弱、談吐溫和，與印度獨立運動領導人聖雄甘地（Mahatma Gandhi）相似，而有「土耳其甘地」之稱，各方面都與富有群眾魅力的艾爾段截然不同，也引發缺乏民眾吸引力的疑慮。

艾爾段出身微寒，卻成為土耳其第一任總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）以來最有權勢的政治人物，但是經過20年執政，目前卻也是最具爭議性的領導人。支持者崇拜他，認為他是讓土耳其現代化的改造英雄。批評者砲轟他日益專制，懷抱建立「一人統治」的野心。

艾爾段2003年接連擔任總理和總統以來，大幅改變土耳其，他也喜歡自詡放眼無對手的選舉常勝軍。直到2019年，反對陣營成功從艾爾段的正義發展黨（AKP）奪下伊斯坦堡及安卡拉等主要城市的市長寶座。

反對陣營曾表示，將推翻總統艾爾段於經濟、民權和外交事務方面的許多政策。

基里達歐魯也向支持者承諾，將透過協商的方式治理土耳其。「我們唯一的目標是讓這個國家走向繁榮、和平及歡樂的日子」。

他說，將逆轉艾爾段2017年舉行公投將土耳其政體由議會制改為總統制，及於隔年廢除總理職務等擴權作為。

共和人民黨由土耳其第一任總統凱末爾創建，是土耳其歷史最悠久的政黨，卻自1990年代以來失勢至今。

土耳其官方選舉日期尚未確定，但艾爾段昨天告訴記者，他將於10日開始啟動流程，讓選舉於5月14日舉行。他也計劃發布總統令，協助因地震而流離失所的民眾投票。

5月選舉後，艾爾段是否能持續把土耳其推向更傳統、宗教上更保守的方向，或是新領導人是否能夠修復與北大西洋公約組織（NATO）乃至與西方的關係，或不再延續艾爾段對烏克蘭及俄羅斯的平衡外交，備受關注。（編輯：韋樞）1120307

#土耳其
#基里達歐魯
#艾爾段
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