土耳其選舉戰鼓響 在野矢言勝選終結大總統時代

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土耳其經濟不穩、通膨嚴重，總統艾爾段以提高最低薪資及打退休金牌試圖贏回民心之際，在野政營矢言打貪，並終結總統一人統治局面。圖為土耳其右翼好黨黨魁阿克謝納爾宣傳海報。 中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月1日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡31日專電）土耳其大選5月中登場，在野聯盟承諾2月13日前提名聯合候選人，終結總統艾爾段一人統治局面，建立民主公正的分權制度並維繫司法獨立。對外關係則著重修復與美互信及成為歐盟正式成員。

由6個在野黨組成的民族聯盟（Nation Alliance）30日提出篇幅達240頁、洋洋灑灑2300點的選後計畫，承諾逆轉艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及其盟友落實的擴權措施，包括2017年舉行公投將政體由議會制改為總統制，及於隔年廢除總理職務等作為。

艾爾段2018年6月在提前舉行的總統選舉中勝出，成為實行總統制後首任總統。他大權在握，不僅是國家元首和政府領導人，還可繼續擔任政黨主席，有權任命副總統、部長和司法官員。艾爾段還能不經過國會批准就頒布法令及宣布國家進入緊急狀態，並解散國會，土耳其自此進入「一人統治」時代。

民族聯盟稱將推動改革終結總統頒布法令的權力，建立強大、自由、民主和公正的分權制度，強化議會功能，並選出一名具實權、為國會負責的總理。

土耳其近年經濟不穩、通貨膨脹飆升，艾爾段以提高最低薪資及打退休金牌試圖贏回民心之際，在野政營更接地氣，試著了解選民心理，並矢言打貪、恢復土耳其傳統機構及國營媒體實力，讓國家廣播公司「土耳其之聲」（TRT）及「安納杜魯新聞社」（Anadolu News Agency）遵守獨立公正原則，半島電視台（Al Jazeera）指出，當天這盤「牛肉」贏得最響亮的歡呼聲。

外交政策方面，民族聯盟強調與美國重建「互信」及成為歐盟（EU）正式成員的重要性。此外，由於土耳其2019年接收先進俄羅斯防空飛彈系統後，遭美國排除F-35匿蹤戰鬥機聯合開發計畫，民族聯盟也聲明將努力重返開發案。

民族聯盟並未提到俄羅斯入侵烏克蘭，但表示計劃「在雙邊為平等的理解之下，維持與俄國的關係」，及透過制度面的建設性對話強化土俄關係。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員，並於敘利亞內戰及烏克蘭戰爭中扮演關鍵角色，美國及其他西方國家雖然一向避免對他國選舉發表評論，但勢必將密切關注5月大選結果。（編輯：高照芬）1120201