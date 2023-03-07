土耳其賑災捐款 衛福部專戶截止累計11.7億善款

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圖為2月10日土耳其安塔基亞民眾站在傾斜倒塌的房屋前。（共同社）

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）強震重創土耳其、敘利亞地區至今一個月過去，仍有許多災民待援助。台灣愛心不落人後，衛福部今天公布，日前截止的賑災專戶，初步統計共收到逾20.5萬筆、11.7億餘元善款。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區2月6日發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，當時台灣搜救隊出動130人、5犬，分二梯次於6日、7日前往馳援，搜救隊於12日結束搜救任務撤離。

衛福部並開放土耳其地震捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道，捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。

衛福部今天公布，截至昨天（6日）下午5時止，總計接獲捐款20萬5884筆、11億7520萬餘元；至於3月6日晚間11時59分截止收款的筆數及金額，將於明天彙整後再發布。（編輯：李亨山）1120307