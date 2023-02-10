台灣搜救隊獲歐盟代表肯定 重整隊伍前進新災區

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台灣搜救隊出動兩梯次人員馳援土耳其地震災區。消防署9日晚間說，兩梯次人員已進行部分整合，並接受派遣前往L-5工作場地救援，另歐盟代表也親訪台灣隊基地以表達高度肯定。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台灣搜救隊出動兩梯次人員馳援土耳其地震災區。消防署9日晚間說，兩梯次人員已進行部分整合，並接受派遣前往L-5工作場地救援，另歐盟代表也親訪台灣隊基地以表達高度肯定。

土耳其和敘利亞強震罹難者逾萬人，台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，共計130人、5隻搜救犬。消防署9日表示，第二梯次第一組成員已抵達土國災區阿德亞曼（Adiyaman）和第一梯次人員會合，進行隊伍整合後再協助災區評估。

消防署9日深夜補充說明，台灣搜救隊（TPE-10）接受阿德亞曼搜救隊協調中心（UCC）派遣，於9日晚間9時34分（台灣時間）前往災區L-5工作場地執行救援，共計出動26人、3搜救犬，現址目前有1名生還者、逾50名失蹤者。

由於先前台灣搜救隊較被指派的美國搜救隊早抵達災區阿德亞曼，因此優先協助開設SCC1（分區協調中心）及負責調派，消防署說，待美國隊抵達後，雙方已進行交接，台灣隊表現也獲對方肯定。

消防署指出，歐盟代表也於9日上午10時（當地時間）訪問台灣隊基地，對台灣隊日前進行協調工作表達高度肯定，尤其是與國際搜索與救援諮詢小組（INSARAG）做法完全一致，對搜救工作幫助非常大。（編輯：楊昭彥）1120210