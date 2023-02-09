土敘強震 林榮三基金會捐1千萬、中國附醫5百萬
2023/2/9 20:40（2/9 22:31 更新）
土耳其和敘利亞發生強震，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（圖）9日宣布，將捐款新台幣500萬元，讓地震災民和罹難者家屬得到援助。（中國附醫提供）中央社記者蘇木春傳真 112年2月9日
（中央社記者蘇木春、葉冠吟台北9日電）土耳其和敘利亞強震災情嚴重，全台各界捐款湧入政府開設的捐款帳戶，林榮三文化公益基金會捐出新台幣1000萬元、中國附醫捐款500萬元。
中國醫藥大學附設醫院今天表示，在政府決定啟動賑災專戶後，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海及中國附醫院長周德陽立即決定捐款500萬元，協助政府與國際救災機構能得到奧援進行後續救災工作。
林榮三文化公益基金會指出，基於人溺己溺的精神，決定捐出1000萬元。
土、敘邊界6日發生規模7.8強震，至今已累計超過1萬6000人罹難。台灣派出搜救團隊前往土耳其支援救災行動，除政府援助200萬美元賑災，也有許多民眾及企業自發性捐款。總統蔡英文及副總統賴清德今天分別捐出1個月所得，盼能盡一份心力，幫助土耳其盡速重建家園。（編輯：管中維）1120209
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