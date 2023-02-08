土國災變署讚台搜救隊表現佳 第2團將投入重災區

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（中央社記者鍾佑貞阿達那8日專電）土耳其強震災後各國搜救隊馳援，負責調配救援人力的土耳其災害與應變管理署阿達那區協調人今天表示，台灣首批搜救隊已抵達阿德亞曼，表現良好，第2批預計也將加入同一地點搜救。但阿德亞曼對外交通路況不良，赴該地的救護人員不多。

土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震。路透社報導，最新統計顯示，土耳其有6234人死亡，敘利亞至少2500人喪生，總計超過8734人因強震罹難。

繼台灣第一批搜救隊6日晚間搭機前往土耳其救災，第2批共90人搜救團也接棒出發，目前正由伊斯坦堡搭機前往阿達那（Adana）向聯合國任務分配協調中心（UNRDC）報到。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）阿達那區協調人切利克（Ugur Kezik）對中央社表示，首批搜救隊表現佳，目前安排第2梯同赴阿德亞曼省（Adiyaman）救援。

第2批搜救隊聯絡人、內政部消防署特種搜救隊隊員陳韋伶登機前表示，阿德亞曼省物資極度匱乏，抵達阿達那後預計先在當地採買油料及瓦斯罐等，再與第一批搜救人員會合，兩地車程估計5小時。

談到此行最大挑戰，陳韋伶指出，除了國情不同及運輸工具不足帶來的不確定性外，第2批救災裝備約6噸，油料需求高；但就整體而言，首批人員不時回報現場狀況，讓第2批心理上較有準備。

她說，第一批特別提醒，阿德亞曼位於土耳其及敘利亞交界處，需要注意人身安全狀況。

她也指出，第2批在伊斯坦堡待機期間，隨團醫師及護理師監控團隊健康狀況，例如測量血壓、血氧等，整體狀況還行。

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匈牙利、瑞士及英國等國救難隊今天上午陸陸續續湧入阿達那UNRDC，其合作單位德國國際災難防護組織（Internationaler Katastrophenschutz Deutschland）志工艾密爾（Amir）受訪表示，除了協調多國救援隊深入災區外，物流作業也因路況不佳充滿變數，對投入的救援隊來說，災區範圍太過廣大、死傷人數眾多，現場「簡直瘋狂」是當前最大挑戰。

AFAD成員阿斯蘭（Aslihan）指出，以台灣隊的救援地點阿德亞曼來說，約896人死亡、400人受傷，市中心災情尤其慘烈。不過，往阿德亞曼路況不良，赴該地的救護人員不多。（編輯：陳惠珍）1120208