土耳其強震死傷慘重 高醫2醫師2護理師前往支援

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）土耳其與敘利亞邊界發生強震造成嚴重傷亡，台灣搜救隊近日陸續前往救援，高雄醫學大學附設中和紀念醫院2名醫師、2名護理師7日也隨著屏東特搜隊前往土耳其災區，希望盡力協助救災。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿表示，土耳其南部與敘利亞北部交界處6日發生規模7.8強震，據統計，至少5000座以上建築物倒塌、4000多人死亡，世界衛生組織（WHO）更悲觀估計死傷人數將再增倍。

高醫表示，各國紛紛前往支援救災行動，台灣也在第一時間前往救援，首批人員已於6日晚間前往，第2批支援人員也在7日晚間前往，其中高雄醫學大學附設中和紀念醫院2名醫師、2名護理師也隨著屏東特搜隊前往土耳其災區。

此次高雄醫學大學附設中和紀念醫院2名醫師、2名護理師，均為急診醫學部救災經驗豐富的醫護人員，分別為醫師王子義、張博閔及護理師林怡亭、陳夙虹。

其中王子義是社團法人屏東縣金鳳凰救護協會的理事長，長期與屏東特種搜救大隊一同舉辦聯合教育訓練，教導特搜人員處理緊急休克、大出血、和壓砸傷症候群等處置。張博閔平時積極參與全國各區災難演練與協助指導，推廣災難預防。

林怡亭參與過高雄88風災救援行動，經歷堰塞湖潰堤、直升機墜機等驚險事件；陳夙虹則是高醫支援台東大武鄉衛生所24小時緊急救護中心的負責對口。

王子義表示，成員心情難免緊張，因為在國外的情況很難掌握，但會盡力在那裡應用所學。同時也會注意自身安全，順利完成任務，平安回來。

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，這次醫護人員參與救難隊，除了配合當地執行救災行動，協助檢傷分類、鑑別等事項外，也會照顧所有救援團隊人員的健康、醫療需求，希望所有救災人員注意自身安全，平安歸來。（編輯：黃世雅）1120208