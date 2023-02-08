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台灣搜救隊救援首任務 坍塌8樓高建物尋倖存者

2023/2/8 12:48（2/8 13:06 更新）
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土耳其強震造成多人死傷。台灣搜救隊第一梯次成員8日中午（台灣時間）已抵達土耳其災區阿德亞曼並展開救援，現場為坍塌的8層樓高建物。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月8日
土耳其強震造成多人死傷。台灣搜救隊第一梯次成員8日中午（台灣時間）已抵達土耳其災區阿德亞曼並展開救援，現場為坍塌的8層樓高建物。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月8日
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）土耳其強震造成多人死傷。台灣搜救隊第一梯次成員今天中午已抵達土耳其災區阿德亞曼並展開救援，現場為坍塌的8層樓高建物，搜救人員正在下裝備展開救援，搜救犬也就位。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區於當地6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數逾7800人。台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，共出動130人、5隻搜救犬馳援。

根據消防署最新訊息指出，第一梯次搜救人員於7日晚間8時30分（台灣時間）抵達土耳其阿達那（ADANA）機場後，向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，經分派任務至阿德亞曼（Adiyaman）救災，他們已於今天中午（台灣時間）抵達阿德亞曼分區協調中心（SCC1）報到。

消防署說，台灣搜救隊第一梯次人員完成報到作業後，立即建置行動基地，經SCC1分配災區場地後，目前已抵達搜救地點，正在下裝備和準備搜索器材，同時搜救犬也就定位待命。

台灣搜救隊目前救援區域為一處因地震而坍塌的8層樓高建築物，其1至3樓樓層是直接往下塌陷，上方樓層部分則朝路面倒塌，隨後即可進入現場展開搜救作業。（編輯：張銘坤）1120208

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