台灣搜救隊130人5犬馳援 首批中午抵災區救災

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）土耳其強震造成罹難人數逾7800人，台灣搜救隊共出動130人、5犬馳援。消防署今天表示，第一梯次搜救隊正在前往災區阿德亞曼路上，預計中午抵達、報到後，就可投入救災工作。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區於當地6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數已逾7800人。台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，第一梯次有40名救援人員、3隻搜救犬，第二梯次則90名搜救人員及2隻搜救犬。

第一梯次搜救人員歷經逾10小時飛行，於台灣時間7日下午1時17分抵達土耳其伊斯坦堡，隨後再轉機於台灣時間7日晚間8時30分抵達土耳其阿達那（ADANA）機場，並向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，經分派任務至阿德亞曼（Adiyaman）救災。

消防署今天表示，目前第一梯次搜救隊正在前往阿德亞曼的路上，因災區多處道路中斷且交通非常壅塞，預計他們將在台灣時間8日中午左右抵達阿德亞曼分區協調中心（SCC1）報到，完成報到作業後即可建置行動基地，隨即可投入SCC1所分配的災區場地展開救援工作。

第二梯次救援隊也已於台灣時間7日晚間10時30分搭機前往土耳其，消防署說，預計他們將在台灣時間8日中午12時45分抵達土耳其伊斯坦堡，並由外交部駐外人員協助轉機，將搭乘土耳其國內班機前往阿達那機場的RDC，等待當地人員派遣分配救援區域進行搜救任務。（編輯：張銘坤）1120208