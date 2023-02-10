強震導致水壩潰堤 敘利亞西北小鎮居民逃離家園

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（中央社特盧爾9日綜合外電報導）敘利亞西北部靠近土耳其邊境的小鎮特盧爾（Al-Tloul）雖避開了12年內戰，但2月6日一場大地震和隨之而來的水壩潰堤洪患，幾乎讓全鎮所有居民被迫逃離家園。

當地3位居民告訴路透社，地震造成鎮上35至40人喪生，這座靠近邊境的小鎮大部分建物不是全毀就是半毀。特盧爾鎮與土耳其僅隔著奧倫蒂斯河 （Orontes）。

居民阿布德拉曼（Abdelrahmen al-Jassim）表示，強震發生後，當地民眾發現附近一座小水壩出現裂縫，並試圖用沙袋加固。

但過去一週下大雨，導致河流水位上漲，也阻礙了整個地區的地震救災工作。

阿布德拉曼指出，今天凌晨4時左右，水壩潰堤了，洪水衝過來，達到膝蓋高度的濁水淹沒了田野和屋舍。

路透社報導，強震已在敘利亞造成至少3200人喪命，其中近2000人居住在敘國西北部，當地多年來受到敘利亞政府軍及盟邦的轟炸與孤立後，已經陷入人道危機。

自強震發生以來，敘利亞西北地區幾乎沒有任何外援，今天早上才有6輛卡車組成的第一批聯合國（UN）車隊進來援助。這情況與鄰國土耳其的大規模國際救援行動，形成鮮明對比。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1120210