土耳其強震出動重機具開挖 台灣搜救隊：多處飄屍臭味
2023/2/11 08:37（2/11 11:41 更新）
土耳其和敘利亞發生大地震，在現場協助救災的台灣搜救隊伍表示，現場已有重型機具在災區進行開挖、整土，且多處飄出屍臭味。圖為10日土耳其卡拉曼馬拉斯省救援畫面。（路透社）
（中央社記者劉建邦台北11日電）土耳其和敘利亞發生大地震，造成近2.2萬人死亡。前往現場協助救災的台灣搜救隊伍表示，現場已有重型機具在災區進行開挖、整土，且多處飄出屍臭味。
土耳其與敘利亞邊界2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸之際，還得面對寒冬低溫。包括台灣、歐美在內，多國皆派員協助救災。
消防署今天表示，前往現場協助救災的台灣搜救隊伍回報，土耳其政府已在災區陸續進行重型機具開挖，此外，台灣搜救隊伍在現場進行評估時，有多處陸續飄出屍臭味。重型機具在台灣時間9日下午已陸續進入土耳其地震重災區。
從消防署釋出由台灣搜救隊伍拍攝的影片，在土耳其強震重災區阿德亞曼（Adiyaman）現場滿目瘡痍，已有怪手、推土機等重型機具進行挖掘。
台灣搜救隊伍分別於台灣時間6、7日出動2批人員，共130人、5隻搜救犬前往土耳其救援，負責支援重災區阿德亞曼救災行動。（編輯：李錫璋）1120211
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