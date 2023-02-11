更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
土敘強震
土敘強震
新聞專題
土敘強震12/190
首頁 / 政治

土耳其強震出動重機具開挖 台灣搜救隊：多處飄屍臭味

2023/2/11 08:37（2/11 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
土耳其和敘利亞發生大地震，在現場協助救災的台灣搜救隊伍表示，現場已有重型機具在災區進行開挖、整土，且多處飄出屍臭味。圖為10日土耳其卡拉曼馬拉斯省救援畫面。（路透社）
土耳其和敘利亞發生大地震，在現場協助救災的台灣搜救隊伍表示，現場已有重型機具在災區進行開挖、整土，且多處飄出屍臭味。圖為10日土耳其卡拉曼馬拉斯省救援畫面。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北11日電）土耳其和敘利亞發生大地震，造成近2.2萬人死亡。前往現場協助救災的台灣搜救隊伍表示，現場已有重型機具在災區進行開挖、整土，且多處飄出屍臭味。

土耳其與敘利亞邊界2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸之際，還得面對寒冬低溫。包括台灣、歐美在內，多國皆派員協助救災。

消防署今天表示，前往現場協助救災的台灣搜救隊伍回報，土耳其政府已在災區陸續進行重型機具開挖，此外，台灣搜救隊伍在現場進行評估時，有多處陸續飄出屍臭味。重型機具在台灣時間9日下午已陸續進入土耳其地震重災區。

從消防署釋出由台灣搜救隊伍拍攝的影片，在土耳其強震重災區阿德亞曼（Adiyaman）現場滿目瘡痍，已有怪手、推土機等重型機具進行挖掘。

台灣搜救隊伍分別於台灣時間6、7日出動2批人員，共130人、5隻搜救犬前往土耳其救援，負責支援重災區阿德亞曼救災行動。（編輯：李錫璋）1120211

#土耳其
#強震
#消防署
延伸閱讀
聯合國估計：強震恐致敘利亞高達530萬人無家可歸影片／愛女受困100小時獲救 土耳其父親感謝台灣救援隊土耳其前總理感謝台灣搜救隊：從現在起你們就是土耳其公民土耳其房屋偷工減料建材估僅1/10符標準 抗震法規形同虛設
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其媒體報導 蔡總統賴副總統捐一個月所得賑災