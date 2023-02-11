土耳其婦受困122小時獲救 救難隊直呼見證奇蹟[影]

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（中央社土耳其克勒漢10日綜合外電報導）土耳其強震發生後第5天，救難人員在各地的倒塌建物中接連救出3名婦女，最長受困時間達122小時仍幸運生還，現場救難隊忍不住直呼：「我現在相信奇蹟了。」

土耳其與敘利亞邊境6日凌晨發生規模7.8地震，已獲證實的罹難人數攀升至2萬4150人，為本世紀死傷第7慘重的天災。

路透社報導，救難人員今天在斷垣殘壁中救出2名生還婦女，她們已經受困長達122小時。

卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）被救出的是70歲婦女塔巴克（Menekse Tabak）。根據電視台畫面，救護人員替她裹上毯子，送上一旁等待的救護車。

土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）也傳來好消息。55歲婦女西切克（Masallah Cicek）被從倒塌建物的廢墟中救出。

前一天，救難隊則是在土耳其城鎮克勒漢（Kirikhan）的瓦礫堆中救出40多歲婦女卡拉曼（Zeynep Kahraman），她受困104小時後幸運生還。

她被救出時，現場旁觀群眾爆出一陣歡呼聲，救難人員隨後小心翼翼翼將她抬上擔架，送上救護車。

救援隊長拜爾（Steven Bayer）說：「我現在相信奇蹟了…你可以看到人們哭泣並互相擁抱，這名婦女在這種情況下還能這麼健康的出來，真的令人感到安慰。」

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）今晚告訴記者，過去24小時有67名受困者獲救，共投入3萬1000名救難人員赴災區救災。

歐克台也表示，目前約有8萬人在醫院接受治療、約105萬人在地震後無家可歸，只能暫住緊急避難所，「我們的目標是在1年內為他們提供永久住處、回歸正常生活，儘快撫平他們的傷痛」。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120211