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世衛秘書長抵敘利亞地震災區勘災並運送物資

2023/2/11 21:16（2/11 22:11 更新）
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圖為土敘強震敘利亞災區。（圖取自twitter.com/DrTedros）
圖為土敘強震敘利亞災區。（圖取自twitter.com/DrTedros）
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（中央社敘利亞阿勒坡11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天抵達發生震災的敘利亞阿勒坡市，關切災情並運送物資。

法新社引述官方敘利亞新聞社（SANA）的報導指出，譚德塞「已抵達阿勒坡（Aleppo）機場，將與敘利亞衛生部長和阿勒坡省長一同視察部分醫院」。

譚德塞一抵達阿勒坡就說，他帶著「約37公噸的緊急醫療用品」同行。他並說：「我們十分高興，能夠帶著這些用品前來。」

他說，「這是我們運送的第一批補給品」；並說，世衛將繼續提供緊急醫療服務，並送來更多「創傷管理」需要的緊急用品。他說：「明天會有另一輪物資運送行動，將送來30公噸以上的物資。」

譚德塞並對地震的後遺症表示關切，尤其是大眾公用事業停擺。

他說：「大家都曝露在腹瀉性疾病…以及其他衛生問題的風險下，尤其是精神健康問題。」

自6日發生地震一來，救難人員和志工一直在工具有限的情況下，趕忙在倒塌建物的水泥瓦礫下搜尋可能的生還者。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120211

#譚德塞
#WHO
#阿勒坡
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