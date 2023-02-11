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日本將派醫療小組赴土耳其 自衛隊航機運送器材

2023/2/11 13:19
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府將派遣醫療小組前往發生強震的土耳其協助，部分先遣人員已出發。醫療小組所需器材，近期將由自衛隊航機負責運送。

路透社報導，土耳其南部與敘利亞北部2月6日凌晨發生規模7.8地震，已獲證實的罹難人數攀升至逾2萬3700人，為本世紀死傷第7慘重的天災，超越日本2011年的311大地震與海嘯，逼近2003年伊朗造成3萬1000人死亡的地震。

日本TBS電視台報導，日本政府決定派遣規模數十人的國際緊急救援隊醫療小組赴土耳其，先遣人員2月10日晚間已從東京羽田機場出發。

至於醫療小組所需醫療器材及設備等，日本政府也決定由自衛隊航機負責運送，並派遣2名自衛隊員作為先遣人員，搭乘昨晚班機先行前往土耳其。

防衛省相關人士表示，先遣人員將在當地負責情報蒐集及跟相關機構進行協調；目前預估自衛隊航機最快可在2月13日啟程。

基於土耳其政府的請求，日本政府決定透過日本國際協力機構（JICA）提供包括帳篷、毛毯等緊急救援物資。至於持續內戰、國際社會難以提供協助的敘利亞，日本政府也決定透過JICA提供緊急救援物資。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120211

#土耳其強震
#自衛隊
#日本救援
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