土耳其10歲女童震後受困90小時 獲救直呼想喝牛奶

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（中央社土耳其安塔利亞9日綜合外電報導）根據當局今天發布的聲明，在土耳其發生強震後的第90個小時，救難人員發現一名生還的10歲女童。聲明中提到，她被救出後，第一件事就是要牛奶喝。

美國有線電視新聞網（CNN）、網路媒體gdh.digital報導，這位名叫薩拉姆（Hilal Sağlam）的小女孩，受困在土耳其南部哈泰省（Hatay）一個建築物的廢墟下，被人發現。安塔利亞大都會消防局（Antalya Metropolitan Fire Department）的聲明說，救難隊「聽到瓦礫堆底下傳來的聲音」，並在廢墟中小心地進行了7個小時的救援工作，才營救出薩拉姆。

該局表示：「這名受了傷的女童，在大家的歡呼聲中被送上擔架，隨後由救護車送醫治療。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120210