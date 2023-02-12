土耳其地震後傳劫掠治安出問題 德團體暫停搜救

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（中央社土耳其克勒漢/柏林11日綜合外電報導）土耳其大地震後災區治安出現問題，由於衝突事件與槍案頻傳，兩個德國援助組織今天暫停在當地的救援行動。

路透社報導，德國國際搜救隊（ISAR）和德國聯邦技術救濟局（THW）表示，待土耳其災害與應變管理署（AFAD）認為狀況安全了，才會重啟援助作業。

國際搜救隊營運經理拜爾（Steven Bayer）說，地震已過數日，這幾天狀況略為惡化，算是正常現象。

他在克勒漢（Kirikhan）的救援人員營地說：「部分原因是現在食物和水都快沒了，大家外出尋找吃的及喝的。」

「再來，隨著希望越來越渺茫，人們也可能從懷抱希望轉變成憤怒。」

拜爾稍早告訴路透社，國際搜救隊將暫時留在德國聯邦技術救濟局的聯合營地，若有任何跡象顯示有倖存者，會立刻準備提供幫助。

國際搜救隊在電子郵件中告訴路透社：「越來越多報導指出不同團體間發生衝突，據說還發生了槍擊事件。」

土耳其當局尚未報告災區發生的衝突事件，但總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天談及總體安全局勢時表示，發生了劫掠事件，並宣布國內部分地區進入緊急狀態。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120212