洛杉磯僑界送愛到土耳其 北美台商募得765萬

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）土耳其6日強震死傷嚴重，洛杉磯台灣社團正募集愛心物資，台灣商會已募款25萬美元（約新台幣765萬元），捐助土耳其賑災。

土耳其南部6日發生規模7.8強震，至今超過3萬5000人喪生。

北美洲台灣商會聯合總會與洛杉磯台美商會15日宣布，募款25萬美元協助賑災，代表台灣與土耳其的友情，展現Taiwan can help的精神，呼籲各界為災民祈福。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀15日拜訪商會，稱讚在美台商展現企業家精神和台灣的「暖實力」（Warm Power）。

台僑社團大洛杉磯台灣會館近日發起募集愛心物資的活動，呼籲各界捐贈帳棚、睡袋、保暖衣褲、暖爐以及醫療器材、發電機等，到3月7日截止，準備將物資轉交土耳其駐洛杉磯總領事館。（編輯：周永捷）1120217