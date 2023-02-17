送愛到土耳其 外交部：募集348公噸物資超越預期

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土耳其強震釀重大傷亡，土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，獲熱烈響應，許多民眾11日親送愛心物資到慈濟位於台北內湖的集中處，周邊交通一度壅塞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天表示，民眾踴躍捐物資給土耳其災民，根據台北土耳其貿易辦事處統計，截至昨天止，累計募集物資數量達348公噸；國軍也出動80趟次軍用卡車，協助載運物資前往桃園機場，再次展現愛心與能量。

外交部上午發布新聞稿表示，土耳其6日發生強震造成重大傷亡及災損，迄今已知造成逾3萬6000人喪生、逾10萬人受傷，駐台北土耳其貿易辦事處宣布向外界募集民生物資後，民眾捐輸賑災物資情形十分踴躍。

外交部日前接獲土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）的請求後，立即與國防部聯繫協調，自13至15日連續3日派遣軍用卡車10輛及國軍官兵30名，協助載運愛心物資至桃園機場轉交土耳其航空送往災區；由於捐贈愛心物資大幅超過預期，國防部再應外交部請託同意延長支援運送，終於在昨天完成階段性運輸任務。

外交部提及，國軍此次執行任務達80趟車次，運送愛心物資總重達116.7噸，讓民眾的愛心賑濟物資得以更快速度送往土耳其災區，再一次展現台灣協助土耳其救災的愛心與能量。

外交部也說明，根據駐台北土耳其貿易辦事處統計，截至昨天為止，尚未計入直接送往機場倉儲的大型物資，累計募集的救災物資數量已高達348公噸。（編輯：楊凱翔）1120217