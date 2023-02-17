更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
土敘強震
台灣伸援
新聞專題
台灣伸援3/100
首頁 / 政治

送愛到土耳其 外交部：募集348公噸物資超越預期

2023/2/17 09:54（2/17 10:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
土耳其強震釀重大傷亡，土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，獲熱烈響應，許多民眾11日親送愛心物資到慈濟位於台北內湖的集中處，周邊交通一度壅塞。（中央社檔案照片）
土耳其強震釀重大傷亡，土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，獲熱烈響應，許多民眾11日親送愛心物資到慈濟位於台北內湖的集中處，周邊交通一度壅塞。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天表示，民眾踴躍捐物資給土耳其災民，根據台北土耳其貿易辦事處統計，截至昨天止，累計募集物資數量達348公噸；國軍也出動80趟次軍用卡車，協助載運物資前往桃園機場，再次展現愛心與能量。

外交部上午發布新聞稿表示，土耳其6日發生強震造成重大傷亡及災損，迄今已知造成逾3萬6000人喪生、逾10萬人受傷，駐台北土耳其貿易辦事處宣布向外界募集民生物資後，民眾捐輸賑災物資情形十分踴躍。

外交部日前接獲土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）的請求後，立即與國防部聯繫協調，自13至15日連續3日派遣軍用卡車10輛及國軍官兵30名，協助載運愛心物資至桃園機場轉交土耳其航空送往災區；由於捐贈愛心物資大幅超過預期，國防部再應外交部請託同意延長支援運送，終於在昨天完成階段性運輸任務。

外交部提及，國軍此次執行任務達80趟車次，運送愛心物資總重達116.7噸，讓民眾的愛心賑濟物資得以更快速度送往土耳其災區，再一次展現台灣協助土耳其救災的愛心與能量。

外交部也說明，根據駐台北土耳其貿易辦事處統計，截至昨天為止，尚未計入直接送往機場倉儲的大型物資，累計募集的救災物資數量已高達348公噸。（編輯：楊凱翔）1120217

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#外交部
#土耳其
#國軍
延伸閱讀
聯合國發起300億元賑災活動 伸援土耳其地震災民募集物資塞爆11日提前截止 土耳其駐台代表：感動得快哭了台灣搜救隊員憶土耳其震災任務：歷年來最光榮難忘經驗台灣首次專案包機送17.6噸物資到土耳其 公私協力展現國人愛心
貝定可
土耳其重建路迢迢 駐台代表：下階段最需貨櫃屋外交部說明援土最新進展 今起軍車協運物資到桃機
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其交換生感謝台灣 盼援助災後緊急生活設施