土耳其交換生感謝台灣 盼援助災後緊急生活設施

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來自土耳其的交換學生賴德佳（中）16日晚間在基隆演講時表示，感謝台灣救援團隊和人民對土耳其的愛心與支持，也盼各界持續援助強震災後緊急生活設施，幫助災民盡快重建家園。（國際扶輪3490地區基隆分區提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月16日

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）土耳其6日發生強震，來自土耳其的交換學生賴德佳今晚演講表示，感謝台灣救援團隊及人民對土耳其的愛心，也盼各界持續援助災後緊急生活設施，讓災民盡快走出悲傷重建家園。

國際扶輪3490地區基隆分區晚間透過新聞稿指出，賴德佳（土耳其名Doğa YILDIRIM）與來自日本、西班牙的交換學生共3人到基隆，寄宿於基隆扶輪社社友家庭，就讀於基隆安樂高中2年級，體驗台灣各種豐富生活。

新聞稿表示，賴德佳來自土耳其第3大城伊茲米爾（Izmir），她的父親是伊茲米爾教育部門高級官員，母親為公立醫院院長。土耳其發生大地震後，賴德佳的父親受命率領伊茲米爾市救援隊前往災區搜救，母親也帶領醫療團隊支援災區海邊醫療船搶救傷患。

國際扶輪3490地區基隆分區第2次聯合例會晚間在基隆舉行，賴德佳出席演講指出，非常感謝過去這段時間所有基隆的長輩、同學對她的慰問，更感謝台灣救援團隊及人民對土耳其的愛心與支持。

賴德佳說，目前災區最欠缺的是組合屋、淨水設備與移動廁所，她懇請基隆與台灣扶輪社友及台灣人民幫助在攝氏零下氣溫中無家可歸的災民們，能盡快有組合屋得以棲身，有簡單的淨水設備讓災民有水可喝，以及簡易移動廁所讓災區不至於爆發疫情。

扶輪社友的基隆市長謝國樑也到場，除鼓勵交換生好好在台灣學習外，並表示土耳其發生災害，他與市府許多公務員在第一時間捐出所得協助，希望土耳其可以感受到來自台灣的溫暖。（編輯：戴光育）1120216