慈濟基金會街頭募愛 助土敘震災重建

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土耳其強震造成嚴重傷亡，慈濟基金會25日由4大志業主管、志工及學生走上街頭，發起愛心勸募活動。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 112年2月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）土耳其強震造成嚴重傷亡，慈濟基金會今天由4大志業主管、志工及學生們走上街頭，發起愛心勸募活動，為土敘地震災民盡一份心力。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，土耳其南部於2月6日發生2起極淺層強震，死傷人數還在上升，慈濟基金會第一時間結合國際NGO合作夥伴，協助將物資送到災區，也捐贈25噸加厚型環保毛毯給駐台北土耳其貿易辦公處。

慈濟慈善志業執行長顏博文、醫療志業執行長林俊龍、教育志業執行長王本榮、花蓮慈濟醫院長林欣榮帶領四大志業主管、志工、學生等，今天兵分多路在火車站、市場、賣場等地為震災募款，將用於土耳其、敘利亞災民。

有外地遊客看見慈濟募款隊伍，主動上前捐款；也有坐在輪椅上的彩券行老闆將預先準備好的紅包捐出，感謝志工們的愛心。

國民黨籍立委傅崐萁與妻子花蓮縣長徐榛蔚也到場，傅崐萁現場捐出3個月薪水響應活動；他說，花蓮歷經多次地震災害，感謝各地搜救隊伍協助救援，看到土耳其、敘利亞的災難感同身受，希望能盡些心力。

慈濟慈善基金會指出，慈濟在土耳其辦滿納海（Manahal）學校協助敘利亞難民學生就讀，過去台灣發生0206花蓮地震、918台東強震等災情，這些難民學生也自發性將僅有銅板捐給台灣，這次換台灣幫忙土耳其、敘利亞的災民，無論金額大小，希望善念可擴散到全球。（編輯：孫承武）1120225

慈濟基金會25日發起愛心勸募活動，為土耳其、敘利亞地震災民盡一份心力，花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左）向捐款民眾表達感謝。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 112年2月25日