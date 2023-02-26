土耳其強震震出建築物問題 調查擴大184人被捕

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土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生強震，哈泰省建築物在強震後倒塌。（安納杜魯新聞社）

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（中央社安塔基亞/伊斯坦堡25日綜合外電報導）土耳其許多民眾對建築政策腐敗益感不滿之際，當局繼續擴大針對6日強震的調查範圍。1位部長今天表示，已有184人因涉嫌要為建築物在強震中倒塌負責而遭逮捕。

路透社報導，土耳其近期多起地震造成的死亡人數累計上升至4萬4128人，共計這些地震已造成土耳其和鄰國敘利亞死亡人數突破5萬人。

這些地震中，最強烈的一起發生在2月6日深夜。

超過16萬棟建築倒塌或嚴重受損，其中包括52萬間公寓，這是土耳其現代史上最嚴重的一場災難。

司法部長博茲達（Bekir Bozdag）今天在災區之一東南部城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）舉行的記者會上表示說，已有600多人因倒塌建築物遭到調查。

他說，被正式逮捕和還押的包括79名建築承包商、74名對建築物負有法律責任的人、13名業主和18名對建築物進行改建者。

許多土耳其人對他們認為的貪腐建築作法和有缺陷的都市開發不滿，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已承諾追究責任。

據國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）等媒體報導，在加濟安泰普省（Gaziantep），執政黨正義發展黨（AK Party）籍的努爾達伊（Nurdagi）市長也是因倒塌建築物調查而被捕的其中一人。

災難發生近3週後，土耳其仍未公布最終死亡人數，官員也沒有說明還有多少屍體可能仍被困在瓦礫堆下。

在受災嚴重的安塔基亞（Antakya），一名協助清理瓦礫堆的消防員說，每天都會發現屍體殘骸。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120226