土耳其大選 300萬地震災民流離失所登記投票率低

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電）2月強震造成土耳其約300萬人流離失所，目前只有40萬災民登記於5月14日大選當天投票。在其他省分避難的倖存者中，18%決意不再返回。調查指出，災區預計至少100萬人不會投票，投票率可能很低。

土耳其和敘利亞邊界2月初發生強震，造成土國東南11省逾5萬人喪生，如今土耳其迎來大選，屆時全國將有約6000萬公民選出總統及600名國會議員。

約300萬流離失所的地震災民必須在4月2日前登記新地址才有投票資格，「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，這些民眾更新地址的速度較慢，目前有40萬人登記地址，其中30萬人已達投票年齡。

有關單位陸續在災區建造以帳篷及貨櫃屋為主的臨時避難所後，約120萬災後逃往首都安卡拉、第一大城伊斯坦堡及南部麥新（Mersin）避難的災民正陸續返回家鄉。數據顯示，離家避難的災民中，18%決意不再回去，其中多是教師及公務員。

其餘82%稱可以回災區，但是其中28%表示在「學校開學、新屋移交給他們，或夏天來臨」的前提下才會返鄉。

強震發生幾週後，土耳其最高選舉委員會（YSK）代表團前往災區檢視是否可以舉行安全的選舉，當地許多選舉設施如票箱或投票所都被埋在瓦礫下。

代表團雖然已決定適合設立投票站的帳篷及貨櫃屋，但選民登記問題仍然存在，甚至引發選舉公正性的疑慮。「共和報」（Cumhuriyet）報導，伊茲米爾（Izmir）律師協會主席尤瑪茲（Sefa Yılmaz）表示，「災區還有18萬人無法聯繫到，這些人在哪裡？有人可以代替投票嗎」？

尤瑪茲質疑如何確認投票的災民是本人，「我們要怎麼知道他們不是同時在10個不同的地方投票」，並抨擊選委會迄今未給具體答覆。

土耳其大選進入倒數，各路人馬重新洗牌以擴大政治能量。目前雖然有4位候選人角逐總統大位，但這場選戰基本上是具個人魅力的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan），與自詡「寧靜力量」的政壇老將基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu）對決。

土耳其正面臨嚴重通膨壓力，從雜貨到住房各種價格飆升。根據官方數據，與去年同期相比，今年2月的消費者物價指數（CPI）上漲55%，生產者物價指數（PPI）則飆77%。

艾爾段奉行的「非正統經濟政策」加劇通膨危機，並削弱土國貨幣里拉，救災速度又挨批遲緩，使他不敢掉以輕心，全力拚第2任期。

艾爾段繼今年年初將最低薪資提高55%以及增加公務員的退休俸後，昨天下午又宣布自下個月起，家用電費將減15%、工業用天然氣費降20%，及於年中再次調升最低薪資，明顯為拉升選情。（編輯：黃自強）1120330