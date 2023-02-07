土耳其強震災情慘重 新加坡將派20人協助救援

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）土耳其南部與敘利亞接壤的地區發生強震，已經造成至少數千人罹難。新加坡民防部隊今天表示，將派出包括搜救及救護人員的20人先遣隊伍前往土耳其，協助當地救援工作。

土耳其與敘利亞接壤地區昨天發生芮氏規模7.8強震，外電報導，救援人員今天持續在近6000棟倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者，目前總死亡人數突破5000人，包括敘利亞罹難的1602人。

強震發生後，全球各國紛紛派出救援隊協助搜救，包括台灣在內。

新加坡民防部隊今天下午透過臉書發文表示，將派遣救援隊協助土耳其救災工作；由搜救及救護人員、醫生組成的20人先遣隊伍預計在24小時內出發。

馬來西亞昨天也派出一支救援隊前往土耳其，協助災區搜救工作。

此外，「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡紅十字會將提供10萬美元（約新台幣300萬元）協助人道救援，土耳其及敘利亞的相關組織將分別收到5萬美元的援助。

新加坡紅十字會也預計發起募款活動，協助災後復原工作。（編輯：張芷瑄）1120207