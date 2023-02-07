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中國官方派遣救援隊赴土耳其救災

2023/2/7 18:06
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（中央社台北7日電）中國政府今天宣布，中方「應土耳其政府請求」派遣82人組成的救援隊，前往土耳其地震災區執行國際救援，並於今天下午4時左右搭乘中國國際航空包機，從北京首都機場出發。

綜合中國媒體報導，按照統一部署，中國應急管理部派出中國救援隊82名隊員攜帶救援裝備和物資前往災區。這支救援隊主要由北京市消防救援總隊、中國地震應急搜救中心、應急總醫院人員組成。

在官方派遣救援隊出發前，中國媒體報導，民間組職「浙江公羊救援隊」今天上午先派出8名先遣隊員出發趕赴地震災區，預計當地時間8日下午抵達。這8人擁有國際地震救援經驗，並攜帶雷達生命搜索儀、破拆救援裝備和1隻搜索救援犬。

外電報導，土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前已知造成土、敘兩國5000多棟建築物倒塌、逾3000人喪生，包括台灣在內的全球數十個國家已允諾提供援助。

其中，台灣第一批40人救援隊已於今天飛抵土耳其伊斯坦堡，準備轉往地震災區救援。（編輯：邱國強/李雅雯）1120207

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