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繼花蓮地震後 日警視廳派隊員及搜救犬赴土耳其

2023/2/7 15:57
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本警視廳今天已派遣14名災害對策課特殊搜救隊員等及4隻搜救犬，前往發生強震的土耳其協助搜救。這是警視廳繼2018年台灣花蓮地震後，再度派遣國際警察緊急救援隊。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。地震規模大、震央淺且鄰近聚居地是傷亡如此慘重原因。

日本產經新聞報導，警視廳今天已派遣災害對策課的特殊搜救隊員等14人及4隻搜救犬前往土耳其當地。這是警視廳繼2018年台灣東部地震以來，再度派遣國際警察緊急救援隊。

已知抵達土耳其當地後，將跟昨天深夜先遣的國際緊急救援隊會合，共同投入搜救任務。另外，東京消防廳也派遣6人前往當地搜救。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上表示，目前未接獲當地日本人有生命或身體上因地震受害的通報，未來將在蒐集相關資訊及確保當地日本人安全做好萬全因應的同時，持續檢討對受災地區提供必要協助。

日本外務省稍早表示，國際消防救助隊預計派遣約75人前往土耳其搜救，其中先遣的18人已於2月6日晚間11時過後出發。

這18人包括消防、警察、海上保安廳及日本國際協力機構（JICA）職員；第2批人員預計從今天起陸續派遣，目前正和相關機構進行協調。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120207

#土耳其
#日本警視廳
#日本
松野博一
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