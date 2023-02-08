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土敘強震至少8704死 塔利班捐約480萬元賑災

2023/2/8 16:05（2/8 16:37 更新）
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（中央社喀布爾7日綜合外電報導）土耳其和敘利亞本週發生規模7.8的毀滅性地震，根據阿富汗外交部聲明，塔利班（Taliban）政府將捐款約16萬5000美元（約新台幣481萬元）賑災。

路透社報導，正處於嚴重經濟和人道主義危機下的阿富汗是聯合國最大人道主義救援計畫對象之一。隨著外國部隊撤離，塔利班2021年重新掌權，國內銀行業遭受國際制裁，而且沒有任何國家正式承認塔利班政府。

外交部今晚發聲明表示：「阿富汗伊斯蘭大公國…宣布基於共同的人道主義和伊斯蘭兄弟情誼，分別向土耳其和敘利亞提供1000萬阿富汗尼（新台幣334萬元）和500萬阿富汗尼（新台幣167萬元）紓困方案。」

救難人員分秒必爭，在嚴冬中搶救受困倒塌建築物廢墟中的生還者之際，土耳其南部和敘利亞昨天發生強震造成的死亡人數已增至8704人，數萬人受傷，許多人在天寒地凍中無家可歸。

在阿富汗，近幾週也有數百人死於嚴寒和經濟危機。

由於塔利班政府下令禁止女性為非政府組織工作，許多援助組織已部分暫停運作，導致機構無法在這個保守國家推行許多計畫。西方國家外交官曾表示，除非改變對女性權利的政策，否則他們不會考慮正式承認塔利班政府。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120208

#阿富汗
#土耳其
#敘利亞
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