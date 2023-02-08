印尼搜救隊47人挺進土耳其災區 兩隻搜救犬隨行

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼國家搜救總署今天表示，印尼派出搜救隊47人赴土耳其災區協助救災，並補充稱，搜救隊將攜帶生命探測儀及兩隻搜救犬，搭乘軍機前往土耳其。

印尼國家搜救總署（Basarnas）官員艾古斯（Agus Haryono）今天向媒體表示，已派出一支由47人組成的聯合搜救隊，成員包括國家搜救總署人員、軍警和衛生部官員。他說：「我們將會協助搜救，並找尋仍被困在倒塌建築內的生還者。」

他補充稱，搜救隊所攜帶的工具是生命探測儀，另外還有國家警察總部的兩隻搜救犬。

據悉，該聯合搜救隊於今天下午從雅加達機場出發，搭乘印尼軍機前往土耳其。艾古斯指出，在倒塌建築物中尋找生還者是一項相當危險的任務，因此若發生餘震，安全人員將立即把搜救人員撤離至安全地方。

除了出動搜救隊協助救援，印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天也下令人類發展及文化統籌部長哈德吉（Muhadjir Effendi）為土耳其和敘利亞災民提供物資協助。

哈德吉向媒體透露，雙方已舉行會議以確認需要哪些援助。他說：「印尼正計劃為災民和醫療人員提供日常用品，準備工作已經完成，很快就會空運寄出。」

土耳其南部與敘利亞接壤的地區，在當地時間6日清晨發生規模7.8強震，據官方最新統計，土耳其和敘利亞強震罹難人數已超過9600人。（編輯：黃自強）1120208