印巴關係僵 印度援土耳其搜救隊繞道飛

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（中央社記者林行健新德里9日專電）土耳其與敘利亞邊界強震，印度展現大國格局派出6架次的軍機運送搜救隊及醫療物資。但在外交現況考量下，印度選擇讓軍機繞道飛行，避免經過巴基斯坦上空。

土耳其東南部與敘利亞接壤的省分6日發生規模7.8強震，迄今已超過1萬6000人喪生。

即使印度與土耳其存有外交嫌隙，仍是率先主動承諾伸援的南亞國家之一，首梯搜救隊在隔日天未亮就已帶著搜救犬、醫療物資、鑽洞機及其他儀器，搭乘印度空軍C-17運輸機前往土耳其。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天宣布，第6梯次的搜救隊伍及物資已經抵達土耳其，並稱還會繼續提供更多援助。

此外，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天晚上也在推特發文，稱印度陸軍已開始在土耳其災區之一的伊斯肯德隆港（Iskenderun）搭建野戰醫院，一旦完成，將有30個床位，並有手術儀器、X光機以及呼吸機等設備。

然而，印度與巴基斯坦的長年不和，也讓這波代號「友誼行動」（Operation Dost）援助行動，增添了一段插曲。

有多家印度媒體7日報導，巴基斯坦拒絕印度人道專機通過它的領空，迫使印度軍機繞道飛行。

但隔天巴基斯坦駐印度大使向印度媒體說，沒有接到巴基斯坦不准印度人道專機飛越領空的訊息，印度Zee News電視台也引述匿名空軍軍官稱，印度軍方是主動依照「標準作業程序」避免經過巴基斯坦空域。

2021年8月塔利班（Taliban）重新接管阿富汗時，印度空軍派去撤僑的軍機同樣是取道伊朗，而非巴基斯坦。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄分家，但兩國為克什米爾（Kashmir）歸屬打了多次戰爭，加上宗教問題引起的歷史仇恨，關係長期處於緊張狀態。

2019年，巴基斯坦戰機擊落一架印度戰機並將飛行員短暫拘留；去年3月初，印度軍方不慎對巴基斯坦誤射一枚巡弋飛彈，所幸落入無人居住的平民區，未引發戰爭。

雖然兩國領導人偶會互釋善意，但外交部門仍經常互嗆，雙邊關係難有實質進展。

另一方面，印度與土耳其的關係同樣微妙。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾多次在國際場合評論在克什米爾議題，立場偏向巴基斯坦，引起印度方面反彈。

但印土兩國都是20國集團（G20）成員，印度今年擔任G20輪值主席，且雙方對彼此都有經濟及國防需求，外交嫌隙有和解跡象。（編輯：黃自強）1120209