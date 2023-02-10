土耳其震災 日月光等企業捐款助災民重建家園

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（中央社記者鍾榮峰、吳家豪、潘智義、江明晏台北10日電）土耳其強震造成逾2萬人死亡，台灣廠商紛紛表達人道關懷與協助，半導體封測大廠日月光今天下午宣布，將透過衛生福利部賑災專戶或駐台土耳其貿易辦事處，捐贈新台幣1000萬元，盼幫助災民修復傷痛並重建家園。

土耳其2月6日發生規模7.8強震，造成當地嚴重死傷，且災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，災民急需大量民生物資，引起政府及全國人民的關切。

筆記型電腦品牌廠華碩在土耳其近百名員工皆平安，華碩也透過旗下文教基金會低調對內發起員工自願捐款活動，2天來已募得近500萬元，捐款員工包括共同執行長許先越和胡書賓等高層。

此外，電梯大廠崇友集團攜手崇友文教基金會，共同捐贈由衛福部設立的土耳其強震賑災捐款帳戶共800萬元。崇友表示，略盡棉薄之力共患世界之難，協助土耳其政府安置災民、儘速復原災區。

土耳其是台灣工具機出口第3大市場，台灣工具機暨零組件工業同業公會日前表示，台灣工具機產業在土耳其主要是代理商或是經銷辦公室，受地震影響有限，台商可提供專業設備和技術服務，提供土耳其客戶重建受損工具機產線。

除了企業捐款外，金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構包括台灣證券交易所、台灣期貨交易所、台灣集中保管結算所及證券櫃檯買賣中心，為善盡企業社會責任，合力捐助400萬元協助土耳其救災重建，提供災民生活必需用品及物資等援助，協助災民度過難關。

為方便民眾小額捐款，全家便利商店協助衛生福利部受理各界捐款，自2月10日上午8時起至3月6日23時59分為止，啟動FamiPort「衛福部土耳其震災專案」代收捐款，民眾可透過全台4100間「全家」店舖進行捐款， FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台也緊急啟動O2O募款機制，與衛福部「衛福部土耳其震災專案」、台灣世界展望會「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」合作募款，提供民眾線上、線下即時捐款管道。（編輯：張良知）1120210