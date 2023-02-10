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土耳其強震 陳菊捐1個月薪資賑災

2023/2/10 18:22
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（中央社記者賴于榛台北10日電）土耳其強震，監察院長陳菊今天說，不能視而不見他人的苦難，她將響應加入捐助1個月薪資所得的行列，援助土耳其賑災。

土耳其南鄰敘利亞地區6日發生規模7.8強震，2國罹難人數已突破2萬1000人；台灣為此共派遣130名救難隊員、5隻搜救犬及13噸裝備至土耳其協助救援。

陳菊今天透過臉書表示，不能視而不見他人的苦難，台灣在第一時間就派遣搜救隊前往土耳其，賑災援款也由20萬美元提高為200萬美元。

她說，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁等也捐出1個月薪資所得，援助土耳其賑災，她也將響應加入捐助。

陳菊提到，1999年921大地震，土耳其搜救隊火速抵達台灣協助救災，這份情義台灣人一直感念在心，而今土耳其有難，台灣懷著感恩的心馳援，這不僅是回報，更是跨越種族國界的人道關懷與愛，在天災地變面前，大家都很渺小，更需要彼此協助、攜手扶持。

她說，祈願土耳其強震中的亡者安息、生者安康，也為所有等待救援的人祈禱；願台灣前往土國救援的隊員都平安歸來，也請大家為辛苦的搜救弟兄加油打氣，並感謝台灣雷伊漢勒世界公民中心，在當地替台灣向所有災民伸出援手。（編輯：趙蔚蘭）1120210

#陳菊
#土耳其
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