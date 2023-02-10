土耳其媒體報導 蔡總統賴副總統捐一個月所得賑災
2023/2/10 22:15
（中央社安卡拉10日綜合外電報導）土耳其語「晨報」（Sabah）報導，台灣總統蔡英文、副總統賴清德分別捐出一個月所得，盼幫助土耳其震災後重建家園，並強調台灣記得「土耳其是第一個幫助我們的國家之一」。
報導指出，蔡總統、賴副總統表示，他們將捐出一個月所得；台灣政府官員也將捐出所得給土耳其救災。在此之前，台灣政府已經宣布援助200萬美元賑災，並且派出兩支隊伍前往災區搜救。
英文「每日晨報」（Daily Sabah）則引述路透社報導，台灣總統府指出，蔡總統、賴副總統將為土耳其地震救濟工作而捐出一個月所得。聲明表示，兩人「盼能盡一份心力，幫助土耳其盡速重建家園」。
報導說，土耳其跟大部分國家一樣，與台灣沒有外交關係，但是兩國都在對方首都互設實質大使館，伊斯坦堡和台北間也有直航航班。
蔡總統昨天前往駐台北土耳其貿易辦事處，在哀悼簽名簿寫上「土耳其朋友加油，在這艱難的時刻，台灣與土耳其同在」。
報導提到，蔡總統、賴副總統去年也捐出一個月所得賑濟烏克蘭。（譯者：何宏儒）1120210
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