曾聖光募款案遭質疑 台灣中心與曾家貼文說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光去年在烏克蘭前線與俄軍激烈交戰時陣亡，烏克蘭喀爾巴阡山武裝部隊製作紀念圖。（烏克蘭喀爾巴阡山武裝部隊提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇處理曾聖光募款專案過程遭質疑，中心今天指出，勸募計畫去年11月25日結束，募得款項已全數交給曾家，並未再執行線上募捐。曾家家人指11月30日收到一筆款項，之後就未收到來自協會任何款項。

名為許美華的臉書帳號10日發文，根據未透露姓名身分的網友爆料，指台灣-雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）之前幫前往烏克蘭參加志願軍身亡的花蓮阿美族退役軍人曾聖光募款，沒想到募款專案時間結束後卻又重啟，但曾聖光家屬並未委託協會重啟，同時也未在原本的專案結束後再收到額外款項。

許美華臉書帳號因近期澄清台積電赴美設廠的傳聞，而受到關注。

對上述貼文，台灣中心今天在臉書發布3000字長文說明。

台灣中心表示，去年10月，曾聖光在烏克蘭戰場罹難，曾家透過友人聯繫裘振宇希望為曾聖光籌措治喪費用。經過討論，家屬同意以「國際人道建築與教育協會」（以下簡稱「協會」）為主體，發起「聖光回家了-勸募計畫」。裘振宇當時是「國際人道建築與教育協會」理事長。

台灣中心在貼文中說，協會在過程中「吸收所有人力成本、分毫未取，甚至自掏腰包協助投注廣告費，只希望能讓台灣民眾共同盡一份心力，寬慰家屬的心」。計畫開始後，募款迅速湧進，協會依照雙方所簽署的結案時間在2022年11月25日結束募款活動，同日在粉專公告活動結束、關閉捐款系統，接著在4天內清點款項、開立收據，11月30日將款項全數交付曾家。後來不乏善心人士詢問希望加入捐款，協會都以專案已結束為由婉拒。

台灣中心說，專案結束後，協會收到曾家親筆簽名的感謝信，協會自結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也未重新開啟，相關過程均有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證。「即使已經盡力，顯然我們的溝通仍有不足之處，讓家屬和熱心朋友對此募款事件有不圓滿的感受。我們願意接受任何建議，力圖改進，唯希望讓聖光家屬重回平靜，也讓協會未來能做得更好。」

曾聖光家人原本向媒體表示將在傍晚召開記者會回應，但下午改以臉書貼文說明，家屬於2022年11月8日至11月25日委託「國際人道建築與教育協會」協助「聖光回家了」募款，11月30日收到一筆款項，此後就未收到來自協會的任何款項，對11月30日以後的募款皆不知情。

曾聖光家人感謝曾幫助過他們的協會與各界善心人士，希望大眾給曾媽媽與家人隱私空間。（編輯：周永捷）1120211