曾聖光骨灰返國 母親流淚表示以子為榮

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台灣青年曾聖光加入烏克蘭志願軍不幸戰死沙場，遺體火化後的骨灰30日在家屬護持下返台，曾媽媽（中）表示，兒子在媒體上看到百姓、婦女、小孩被戰爭波及，「他沒有辦法忍受」，兒子讓她感覺到，「有一種人寧願為了信念而犧牲」，雖然心中有非常多的不捨，但她永遠以有曾聖光這樣的兒子為榮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）台灣青年曾聖光加入烏克蘭志願軍不幸戰死沙場，遺體火化後的骨灰今天在家屬護持下返台，曾媽媽表示「我要跟聖光說，孩子，你很勇敢，你是我心中的寶貝，我以你為榮。」

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營，2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時受傷，失血過多喪生，成為首名赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

曾聖光的母親、姊姊及妻子，下午2時45分搭乘阿聯酋航空EK366班機返抵台灣，曾聖光的骨灰由妻子以背包輕輕擁在懷裡返台，外交部由主任秘書徐儷文代表接機，隨後由外交部發言人歐江安主持，在第一航廈的外交部機場貴賓室舉行簡單的記者會。

曾媽媽在女兒及媳婦的陪同下，語帶哽咽表示，感謝外交部在11月4日家屬接到消息後，第一時間主動跟家人聯絡，在家屬還慌亂無助時，用最短的時間協助，安排出入境所有行程。

曾媽媽指出，在波蘭等待的時間，外交部也囑咐駐波蘭代表處同仁全力照顧，不但協助排除入境烏克蘭遭遇的重重困難，更親自陪同進入烏克蘭，讓家屬順利見到曾聖光最後一面，並及時趕上軍方在烏克蘭教堂安排的追思儀式。

曾媽媽說「失去聖光讓我很悲傷」，但是，這次見到曾聖光在烏克蘭一起作戰的同袍和長官，描述兒子在戰場上的勇敢和無私，讓同袍和長官非常感動也會永遠記得曾聖光。

曾媽媽表示，知道兒子在人生最後的時刻，是跟著一群最勇敢的戰士一起作戰，彼此相互扶持生死與共，想到這些，雖然心疼不已，卻也因為聖光的精神，讓她得到許多安慰。

曾媽媽感謝這段期間協助排除困難的外交部國內外團隊，以及很多認識或不認識朋友的協助及捐款，曾聖光的骨灰才能順利帶回台灣，雖然心中有非常多的不捨，但她永遠以有曾聖光這樣的兒子為榮。

對於媒體詢問曾聖光參戰原因，曾媽媽說，兒子在媒體上看到百姓、婦女、小孩被戰爭波及，「他沒有辦法忍受，他做不到袖手旁觀，這就是他的執著」，兒子讓她感覺到，「有一種人寧願為了信念而犧牲，也不願意活在不公不義的世界，所以他選擇去烏克蘭」，曾聖光就是這樣的孩子。

曾聖光的媽媽受訪時幾度哽咽無法言語，姊姊及妻子全程低頭不語，聽著曾媽媽的敘述，數度低頭流淚，妻子更是緊緊抱著裝有骨灰的背包，不捨得輕撫著，一行人最後在外交部人員的協助下離開桃園國際機場。

外交部發布新聞稿表示，外交部於7日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於同日晚間搭機前往鄰近的波蘭，並由駐處人員協助辦理入境簽證及相關文件。

外交部指出，在確保安全無虞情況下，駐處人員陪同曾聖光的母親、姊姊及妻子，由華沙前往烏克蘭境內利維夫（Lviv）市，出席14日由軍方特別安排舉行的追思儀式，後續也依照家屬意願，協調家屬處理遺體火化及運送返國事宜，讓罹難戰士的英靈在家屬的陪同下返鄉安息。（編輯：李錫璋）1111130

台灣青年曾聖光加入烏克蘭志願軍不幸戰死沙場，遺體火化後的骨灰30日在曾聖光的母親（中）、姊姊（左2）及妻子（右2）護持下返台，外交部派員接機並舉行記者會，由外交部發言人歐江安（右1）主持。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月30日