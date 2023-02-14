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台灣中心為土敘震災勸募遭質疑 北市社會局：如不同意可要求退款

2023/2/14 19:35（2/14 20:03 更新）
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圖為土耳其台灣－雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）建築群。（中央社檔案照片）
圖為土耳其台灣－雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）建築群。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北14日電）「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇處理曾聖光募款專案過程遭質疑，北市社會局指出，曾聖光案非公益勸募，權責在內政部；另一筆土耳其勸募符合法規，計畫經社會局協助變更並調整內容。

「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（台灣中心）執行長裘振宇為土耳其震災勸募，但被爆出先前幫前往烏克蘭參加志願軍身亡的花蓮阿美族退役軍人曾聖光募款，沒想到募款專案時間結束後卻又重啟，但曾聖光家屬並未委託協會重啟，同時也未在原本的專案結束後再收到額外款項。也因此事，使台灣中心的土敘震災勸募也遭質疑。

對此，台北市社會局今天表示，「國際人道建築與教育協會」由裘振宇擔任理事長自去年10月至今年10月展開「愛無國界：土耳其台灣中心勸募計畫」，雖然協會是向內政部立案，但因為是網路勸募、沒有區域之分，所以由協會登記地所在的北市社會局當主管機關。

社會局指出，土耳其台灣中心計畫本意在協助難民穩定就業、開設語言課、聘請講師等，目標金額也只有新台幣1500萬元；後來碰上土耳其強震，社會局建議原本的服務架構恐怕不足以幫助災民，而裘振宇也的確有意伸出援手，所以社會局協助變更並調整計畫內容。

公益勸募條例規定超過目標金額的錢不能再動用，社會局表示，但以民眾的熱心來看，捐助震災的善款勢必會超過原設定的1500萬元，於是協會還在調整新的目標金額；此外，計畫書裡需詳載金流，但雷伊漢勒市的銀行因震災停擺，錢要怎麼領出來還是個難題，這部分也在洽談。

社會局指出，土耳其台灣中心的計畫有核備、也在走流程，且計畫變更獲同意後，協會也必須把計畫公告在網站上，若是捐款人不同意也可以要求退款

對於曾聖光案，社會局表示，此案不是公益勸募，算是私人利益的募款，就不是社會局管轄與監督範圍，民眾若有疑慮可向內政部申訴，由內政部要求說明；若家屬有疑義也可提告，直接走法律途徑。（編輯：戴光育）1120214

#台北市社會局
#裘振宇
#曾聖光
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