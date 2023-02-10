花蓮市公所發起物資募集 送愛到土耳其

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土耳其與敘利亞邊界日前發生強震，造成嚴重死傷。花蓮市公所10日起發起捐物資活動，員工捐贈全新毛毯、睡袋及保溫壺等，首日就募到上百件物資。圖為花蓮市長魏嘉彥（右）關心募集狀況。中央社記者張祈攝 112年2月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。花蓮市公所即日起發起捐物資活動，員工捐贈全新毛毯、睡袋及保溫壺等，首日就募到上百件物資，盼幫助災區民眾。

花蓮市長魏嘉彥今天接受媒體聯訪指出，土耳其強震造成上萬人死傷，市公所依照駐台北土耳其貿易辦事處公布的物資需求，發起募資活動，今天起收件至13日。

魏嘉彥說，因土耳其災區天氣寒冷，主要募集物資以保暖物品為主，收到大衣、毛毯、保溫杯及睡袋等，都是全新物資，希望送暖到土耳其，讓災民或救災的民眾都能使用到。

魏嘉彥說，目前僅開放公所員工響應，若後續還有募集物資的需求，還會再發起，一般民眾若想捐贈，可至駐台北土耳其貿易辦事處網站查看目前需求及捐贈方式。

花蓮市公所主秘翁美華說，捐出之前買的全新睡袋，原本預備登山要用，還沒開封過，這幾天在電視上看到土耳其救災畫面，覺得很難過，聽到公所要發起物資募集，就將睡袋捐出，希望能為災民盡綿薄之力，祈禱災民能盡快度過難關。（編輯：謝雅竹）1120210