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土耳其FRC機器人世界區賽 新北2高中奪聯盟亞軍

2024/3/12 12:00（3/12 12:11 更新）
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國際高中生機器人大賽（2024 FIRST Robotics Competition）於3月5日至3月10日登場，駐土耳其代表黃志揚（左）為前來伊斯坦堡參加比賽的學生加油打氣。（駐土耳其代表處提供）中央社 113年3月12日
國際高中生機器人大賽（2024 FIRST Robotics Competition）於3月5日至3月10日登場，駐土耳其代表黃志揚（左）為前來伊斯坦堡參加比賽的學生加油打氣。（駐土耳其代表處提供）中央社 113年3月12日
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（中央社台北12日電）駐土耳其代表處表示，新北市崇光高中和安康高中前往伊斯坦堡參加FRC機器人競賽，分別在2場區域賽的聯盟賽制中獲第2名及第3名佳績，其他高中代表隊也都有進入決賽，整體表現大放異彩。

駐土耳其代表處11日發布新聞稿表示，來自嘉義縣竹崎高中、嘉義市嘉華中學、台中市中科實中、高雄市岡山高中，以及新北市安康高中、南山中學和崇光高中等7校150人的機器人代表隊，5至10日參加在伊斯坦堡的國際高中生機器人大賽（2024 FIRST Robotics Competition）2場區域賽。

其中，安康高中藍鵲隊首戰即對壘澳洲歷史強隊Barker Greybacks高中紅蜘蛛隊，在全場矚目下輕鬆勝出，而崇光高中的機器人移動速度驚人，高分擊敗對手。其他各校在小組賽中亦發揮實力取得佳績，整體表現優異。

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駐土耳其代表黃志揚說，台灣參賽明顯提升整體比賽水準，並指出部分土耳其隊伍於賽前觀摩時，就開始與台灣隊伍洽談結盟競賽，以力拚總冠軍。他還鼓勵學生踴躍與各國代表隊交流互動，除有助於提升技術經驗、語言能力，也能結交新朋友，展現台灣青年科技軟實力。

FRC比賽是全球高中生機器人競賽盛事，由美國非營利性組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦，採聯盟賽制，參賽的高中FRC機器人團隊，須精準利用AI視覺辨識完成自動控制任務、精準投射及操控能力決定勝負。（編輯：張芷瑄）1130312

#台灣
#高中生
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