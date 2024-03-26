馬習二會？ 學者：馬赴北京有很多遐想空間

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（中央社記者李雅雯台北26日電）前總統馬英九於4月1至11日訪中，外界關注「馬習二會」可能性。學者認為，馬規劃赴北京留了很多遐想空間；有看法指出，不管有否二會，中共對台工作緊抓文化融合主軸明顯。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，馬英九將於4月1至11日率領青年學子赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

關於外界關注「馬習二會」會否舉行，蕭旭岑今天於廣播節目專訪上表示，馬英九卸任總統8年，目前也沒有黨職、公職，就是一般老百姓，基於2015年有共同締造重要歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員吳瑟致認為「馬習二會」機率不高。吳瑟致今天對中央社表示，馬規劃赴北京，有很多讓人遐想空間；不過中共總書記習近平第3任內諸多問題焦頭爛額，尚看不出來馬習二會為習「加分」的地方。

吳瑟致指出，2015年馬習會凸顯北京在南海議題上的意圖，將台灣與其拉在一起；馬習會後，馬英九登太平島。這次看不出來「馬習二會」為中共帶來的價值，馬英九已經卸任公職，中共不需要透過「馬習二會」去轉移內政問題焦點。

吳瑟致表示，馬英九去年赴對岸與國台辦主任宋濤會晤，推估其再次與宋濤會晤或與全國政協主席王滬寧會晤機率高；不過王滬寧2月主持對台工作會議內容提到「堅定支持島內愛國統一力量」，馬團隊必須注意這部分被作文章可能性。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠認為「馬習二會」機率高。張弘遠對中央社表示，推估「馬習二會」機率高，一來為馬英九的兩岸立場一貫，這次前往對岸有帶著部分台灣民意的意義，隨行2015年馬習會的成員，這趟也有前往。

張弘遠認為，「馬習二會」倘若沒有發生，也具備了一些中共對台工作意義。

他提到，馬英九去年赴對岸是以祭祖為名義；這次則是歷史景點等參訪安排，對於中共來說，文化融合、文化互動是促進兩岸政治融合工作之一，北京就算不滿意5月20日總統就職演說內容，兩岸仍有達成文化共識可能性。（編輯：曹宇帆）1130326