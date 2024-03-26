馬英九4/1訪中 柯文哲：對等尊嚴原則下他不反對

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（中央社記者陳俊華台北26日電）前總統馬英九4月1日將訪問中國。民眾黨主席柯文哲今天說，馬英九要訪問中國大陸也有一定高度，在對等尊嚴原則下他不會反對，「有些事還是要有人做」，他目前沒有去大陸訪問的計畫。

馬英九去年3月27日赴中國大陸祭祖，並率青年學子與中國大陸學生交流；應中國大陸邀請，馬英九4月1日到11日將率青年學子赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將訪問中山大學、北京大學。

柯文哲今天上午參與民眾黨立法院黨團會議，並在會後與黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊接受媒體聯訪。柯文哲說，馬英九要訪問中國大陸也有一定高度，在對等尊嚴原則下他不會反對，「有些事還是要有人做」。

柯文哲說，他目前沒有要去大陸訪問的計畫，不要為了訪問而訪問，要有一個理由，目前沒有這個計畫。

針對前新竹市長林智堅之前陷入論文案，指導教授陳明通昨天說此案是「世紀大冤案」，風風雨雨鬧這麼久，是「認知作戰」人云亦云。

柯文哲表示，「陳明通怎麼還敢出來？躲起來就好」，哪壺不開提哪壺，當時只有林智堅、行政院副院長鄭文燦2個人被撤銷論文，其他人沒有看。他最生氣的就是這樣，錯就錯了、搞到國家沒有是非，「不然叫（副總統）賴清德出來評論一下，你也台大畢業的」。

另外，新電價4月上路，平均調幅約11%，外界關注是否引發物價全面性飆漲。經濟部長王美花昨天說，民生消費產業的電價調幅非常細緻，建議業者節能，店家若因電價調漲每天多花約新台幣10元，不應因此提高產品售價。

黃國昌表示，在29日的立法院院會中，民眾黨團將會提出主決議，要求經濟部及台電就目前能源政策、發展綠能政策時所牽涉的貪腐、浪費，以及整個電價結構，沒有清楚向立法院報告、得到同意前，要先凍漲電價，希望各黨團支持。（編輯：張良知）1130326