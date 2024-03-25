馬英九4/1訪中 陸委會：交流互動應秉持對等尊嚴

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（中央社記者李雅雯台北25日電）前總統馬英九將於4月1至11日率領青年學子赴陸訪問。陸委會今晚表示，政府維護台海和平穩定政策立場一貫，任何兩岸交流互動均應秉持對等尊嚴、合於規範。

大陸委員會（陸委會）今晚透過書面表示，關於馬英九赴陸交流活動，台灣各界早有預期，對於現有公布行程，政府給予尊重。政府維護台海和平穩定政策立場一貫，任何兩岸間的交流互動均應秉持對等尊嚴、合於規範，促進相互理解，不應片面設定政治前提與終局。

陸委會指出，中共持續對台複合性施壓，卸任國家元首赴陸，應考量台灣整體社會觀感，向大陸反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，「我們也呼籲中共當局正視兩岸互不隸屬的客觀事實，停止對台操作統戰分化，方有助於兩岸良性互動」。

陸委會強調，政府支持兩岸健康有序的文教交流，同時多次提醒青年注意赴陸風險，以及赴陸交流應秉持對等、尊嚴原則，考量國家尊嚴與社會觀感，不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，「應遵守我方法令規範，避免從事影響國家安全與國家利益之行為」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸邀請，馬英九將於4月1至11日，率領青年學子赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

馬英九是首位訪問中國大陸的卸任元首，他於去年3月27日赴中國大陸祭祖，同時率青年學子與中國大陸學生交流，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。（編輯：周慧盈）1130325