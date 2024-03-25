馬英九4/1訪中 綠委：去中國時好好替台灣宣示主權

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（中央社記者王揚宇台北25日電）針對前總統馬英九4月1日將訪問中國，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示尊重。她說，這段時間國民黨想揪團去太平島宣示中華民國的主權，馬英九去中國時就好好替台灣宣示主權。

馬英九於去年3月27日赴中國大陸祭祖，並率青年學子與中國大陸學生交流，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，是首位訪問中國大陸的卸任元首。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天在接受媒體聯訪時表示，應中國大陸方面邀請，馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，輿情回應階段，媒體就上述議題詢問黨團看法。

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吳思瑤說，真的讓人匪夷所思，因為從國民黨副主席夏立言的情況來看，在敏感、關鍵時刻，國民黨永遠有赴中參訪團，而在520前當然時機敏感，甚至拉高到前總統要親自登陸，黨團當然只能尊重。

吳思瑤表示，要不斷提醒的是，國民黨這麼密集選擇在敏感時機去中國訪問，見哪些人、說哪些話不可不慎，也不要傳達錯誤訊息，更不要一再違反台灣的主流民意，不要幫中國的腔來扯台灣的後腿。（編輯：蘇龍麒）1130325