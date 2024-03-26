百億癌症新藥基金 陳建仁：以暫時性支付為主

（中央社記者林敬殷台北26日電）總統當選人賴清德在競選期間提出成立「百億癌症新藥基金」政見，立委今天質詢行政院長陳建仁時問到何時成立。陳建仁表示，目前以暫時性支付為主，衛福部長薛瑞元則說，機制上用健保的機制是可行，必須先確保財源是穩定。

立法院今天繼續進行施政總質詢。

民進黨立委劉建國說，在上一屆立委最後一個會期時，他率先提出成立癌症新藥基金的修法提案，先前質詢時政府也承諾要成立，雖然他肯定衛福部在今年成立健康政策與醫療科技評估中心，協助健保進行新醫療技術、藥品醫材給付審定，但與賴清德在競選時也提出百億癌症新藥基金的政見相比，落差還是很大。

薛瑞元表示，目前的做法是在健保總額預算之內，利用公務預算來補助。去年編列新台幣240億元，今年所編的200億元內就有60億元，其中約24億元是暫時性支付，其餘的30幾億元是做新藥的納入，嚴格來說，有60億元癌症新藥的預算，會爭取在明年度預算有公務預算進來。

陳建仁說，今年上半年就要編列中央政府總預算的概算，會來增加預算。

對於劉建國追問基金何時會成立，薛瑞元說，新藥基金並不是所有新藥通通都給下去，是有一個過渡期。他強調，從暫時性支付到納入健保成為常規性給付，然後再移到總額，是一個階段一個階段，不然的話，100億元撐不到幾天，癌症的藥品就不夠用了。機制上用健保的機制是可行，也能跟健保掛鉤，因為必須先確保財源是穩定。（編輯：翟思嘉）1130326