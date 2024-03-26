部分日班護理師獎勵金 薛瑞元：擬上半年提草案

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（中央社記者林敬殷台北26日電）衛福部在今年1月宣布醫院護理師夜班獎勵金制度，不過立委要求含日班的急慢性病床、急診的護理師也應考慮進去。衛福部長薛瑞元今天表示，目前正在規劃，應該在今年上半年會有一個草案。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委劉建國質詢時指出，護理人才荒的問題，是政府很重視的問題，既然要照顧就全部都要照顧，不能分大小夜班，或是醫學中心和地區醫院在對抗，先前的抗爭獲得化解，但對日班的急慢性病床、急診的護理師，也應該一併思考，對大小夜班有獎勵，對這些就沒有獎勵的做法，好像在分階級。

對此，薛瑞元表示，衛福部目前正在規劃這一塊，內部先做討論，等草案弄出來之後，會跟醫界及其他各界做討論，應該是在上半年會有一個草案，因為必須要爭取到預算，在上半年應該會有一個包括預算規模的草案。

劉建國追問，是不是立法院這會期結束前就可以提出。

行政院長陳建仁說，應該是，明年度中央政府總預算的概算5月底就差不多出來了。（編輯：翟思嘉）1130326