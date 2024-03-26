任內最後總質詢 陳建仁盼表現符合父親期待

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（中央社記者范正祥台北26日電）行政院長陳建仁今天率領部會首長赴立法院議場，出席任內最後一次的施政總質詢。立委質詢時肯定陳建仁對台灣人民的付出，陳建仁說，「我仍然是以做公僕的心態來服務大家，希望能夠符合我爸爸的要求。」

立法院今天繼續進行施政總質詢，也是520前，陳建仁在行政院長任內最後一次出席施政總質詢，多位立委質詢時肯定陳建仁任內表現。

醫界出身的民進黨立委王正旭質詢時說，陳建仁著作「流行病學：原理與方法」，幫助很多年輕學子進入生命科學領域，是很重要的著作。

他進一步說，書中提及，在陳建仁晉升教授時，陳建仁的父親有所期許和祝福。見證後來陳建仁在學術上擔任中央研究院院士、在政治上擔任副總統，現在又擔任行政院長，相信大部分的民眾，會衷心感謝陳建仁對台灣人民真心全意的付出。

王正旭表示，陳建仁的父親，應該也會讚許陳建仁的成就；或許，陳建仁的父親，也會捨不得陳建仁現在的辛苦。不過，相信這一切都是值得的。

對於王正旭的有感而發，陳建仁說，「我仍然是以做公僕的心態來服務大家，希望能夠符合我爸爸的要求。」

另外，民進黨立委蘇巧慧質詢時指出，今天是總統蔡英文任內，陳建仁最後一次到立法院會進行總質詢。所以，在開始進行質詢之前，要先向陳建仁說聲「辛苦了」，這1年4個月真的是不容易。

蘇巧慧表示，不只陳建仁辛苦了，內閣團隊許多首長也都經過很多挑戰，包括百年大旱、百年大疫，都是前所未見，兢兢業業，也都是刻骨銘心的記憶，謝謝大家扛起了國家這個重擔，「辛苦大家了」。（編輯：翟思嘉）1130326